Tuta Ferrari, cavallo ‘Rosso’ e… pit stop: splendido omaggio di Gina Schumacher a papà Michael [VIDEO]

La figlia del sette volte campione del mondo di Formula 1 ha svolto la prova di freestyle a Fieracavalli vestita con la tuta Ferrari, in omaggio al padre

Casco in testa, tuta Ferrari addosso e cavallo completamente vestito di rosso. L’omaggio di Gina Maria Schumacher per papà Michael è di quelli che fanno emozionare, ponendo l’accento sul legame profondo che lega una famiglia colpita da un dolore davvero grande.

In occasione della prova Freestyle Elementa Masters Premiere svoltasi a Fieracavalli sabato sera, la figlia ventiduenne del sette volte campione del mondo ha voluto dedicare la sua prova al padre, presentandosi in sella al proprio cavallo ‘Libellicimo‘ dotato di alettone posteriore. Come se non bastasse, la figlia del Kaiser ha inscenato durante lo sliding stop un vero e proprio pit-stop, con cambio… zoccoli con l’intervento di otto meccanici vestiti di rosso.

Gina Marie Schumacher paid tribute to her father Michael with her performance at the Verona Fieracavalli (horse fair) this weekend.#F1 pic.twitter.com/TiQFzzs0cr — RaceFans (@racefansdotnet) November 10, 2019

