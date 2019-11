Wanda Nara bollente sui social: il nuovo tatuaggio sull’inguine fa impazzire i fan [VIDEO]

Il nuovo tatuaggio di Wanda Nara fa impazzire i suoi fan: sull’inguine dell’argentina spunta una rondine

Wanda Nara sa come attirare l’attenzione su di sè: dalle dichiarazioni shock ai look hot, la showgirl argentina è sempre con i riflettori puntati su di sè. A far impazzire tutti i fan, adesso, è il nuovo tatuaggio della moglie di Mauro Icardi: Wanda Nara ha infatti condiviso con i suoi follower due video, nelle Storie Instagram, nei quali riprende il suo tatuatore mentre le disegna sull’inguine una rondine. Un disegno in stile old school che indica la libertà, l’indipendenza e la passione per il viaggio.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE