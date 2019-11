Nuovo stadio per Milan e Inter – C’è il sì della Giunta di Milano, ma emergono le prime ‘condizioni’

La Giunta del Comune di Milano ha espresso il propri sì al progetto del nuovo stadio presentato da Milan e Inter, ponendo però alcune condizioni

La Giunta del Comune di Milano ha dato il proprio parere positivo di pubblico interesse al progetto del nuovo stadio, presentato in sinergia da Milan e Inter. Un sì però condizionato al fatto che non venga portato avanti nessuno sviluppo immobiliare che ecceda le regole stabilite dal Piano di governo del territorio, approvato da poco dal Consiglio comunale.

Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha espresso il proprio parere tramite la propria pagina Facebook: “sulla questione stadio ci siamo sempre mossi con trasparenza e coerenza. Da subito avevamo detto che avremmo coinvolto prima il Consiglio comunale e, solo dopo aver avuto il parere di chi rappresenta i cittadini, ci saremmo assunti, come Sindaco e Giunta, la responsabilità di decidere come procedere. Alla luce del percorso – tecnico e politico – compiuto fino ad ora, la Giunta tenutasi in data odierna ha deliberato il pubblico interesse alla proposta di Milan AC e Inter FC sullo stadio, ma eventuali altre opere (ad esempio spazi commerciali, uffici, hotel) saranno autorizzate solo nella misura prevista dal corrente Piano di governo del territorio del Comune di Milano. La costruzione di un nuovo impianto sportivo ha, comunque, aperto la questione sul futuro di San Siro. Ribadiamo la nostra volontà di rifunzionalizzarlo e pertanto siamo pronti a valutare soluzioni che non prevedano la rinuncia all’attuale impianto, bensì la sua rigenerazione attraverso altre funzioni“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE