Nuovo lutto in casa Sassuolo: la moglie di Squinzi muore 50 giorni dopo il marito

E’ morta Adriana Spazzoli: la moglie di Squinzi si è spenta 50 giorni dopo il marito

Lo scorso 2 ottobre il Sassuolo Calcio ha pianto la scomparsa del suo Patron, Giorgio Squinzi. Adesso, a 50 giorni esatti dalla morte dell’imprenditore, l’azienda di famiglia, la Mapei, ha dovuto dare un nuovo tristissimo annuncio. Si è spenta infatti anche la moglie Adriana Spazzoli.

“Nella serata di ieri ci ha lasciato la nostra cara Dottoressa Spazzoli. In questi anni la sua straordinaria energia, la sua innata e contagiosa passione hanno contribuito significativamente allo sviluppo ed alla crescita mondiale del Marketing e della Comunicazione di Mapei. Il suo sostegno, in qualità di Vice Presidente del Sassuolo Calcio, non è mai mancato nella vita e nelle attività del club neroverde, soprattutto nei momenti importanti di ogni stagione sportiva. Decisivo anche l’impulso da Lei dato alla nascita e allo sviluppo del Sassuolo Calcio Femminile. Ci mancherà tanto il suo amore per i colori neroverdi“, si legge in una nota del Sassuolo.

La donna era malata da tempo e le sue condizioni sono peggiorate dopo la morte del marito.

