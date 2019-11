Nuova Classifica WTA – Jasmine Paolini n°1 d’Italia, scavalcata Camila Giorgi: top 10 invariata

Jasmine Paolini nuova n°1 d’Italia, top 10 invariata con Barty al comando: la nuova classifica WTA

Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking femminile. La nuova classifica WTA, visto il finale di stagione, vede la top 10 congelata con Ashleigh Barty rimane al comando con quasi 2000 punti di vantaggio su Karolina Pliskova, seguita da Naomi Osaka che tiene dietro Halep di una manciata di punti. A seguire Bianca Andreescu, Elina Svitolina, Petra Kvitova, Belinda Bencic e Kiki Bertens con Serena Williams a chiudere la top ten.

Novità importanti per quanto riguarda le tenniste azzurre: Jasmine Paolini è la nuova numero 1 d’Italia! La tennista di Castelnuovo di Garfagnana ha raggiunto la finale nel 100.000 dollari di Tokyo che le ha permesso di scalare 9 posizioni ed entrare per la prima volta in top 100, stabilendosi al 96° posto. Scavalcata Camila Giorgi che, dopo aver perso due posizioni, si ritrova numero 99 del ranking WTA.

La top 10 della nuova classifica WTA:

Ashleigh Barty (Aus) 7851 (–) Karolina Pliskova (Cze) 5940 (–) Naomi Osaka (Jpn) 5496 (–) Simona Halep (Rou) 5462 (–) Bianca Andreescu (Can) 5183 (–) Elina Svitolina (Ukr) 5075 (–) Petra Kvitova (Cze) 4776 (–) Belinda Bencic (Sui) 4685 (–) Kiki Bertens (Ned) 4245 (–) Serena Williams (Usa) 3935 (–)

Cosi’ le italiane: 96. Jasmine Paolini 688 (+9) 99. Camila Giorgi 680 (-2) 156. Martina Trevisan 384 (+2) 167. Elisabetta Cocciaretto 361 (+1) 178. Giulia Gatto-Monticone 350 (–) 199. Sara Errani 304 (-4) 203.

