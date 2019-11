Nuova Classifica WTA – Barty in vetta anche senza Fed Cup: Camila Giorgi rischia di perdere la top 100, vola Cocciaretto

Barty perde la finale di Fed Cup con l’Australia ma è ancora n°1 al mondo, Caila Giorgi rischia di scivolare fuori dalla top 100, vola Cocciaretto: la nuova classifica WTA

Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking WTA. La nuova classifica ATP vede ancora in vetta Asheligh Barty nonostante la delusione della finale di Fed Cup persa contro la Francia. Alle sue spalle Pliskova è distante circa 2000 punti, mentre ne batano appena 34 ad Osaka per tenere dietro Halep. A seguire Bianca Andreescu, Elina Svitolina, Petra Kvitova, Belinda Bencic, Kiki Bertens con Serena Williams a chiudere la top ten. Situazione critica per Camila Giorgi che pur recuperando una posizione si classifica 97ª e rischia seriamente di perdere la top 100. Chi invece vola al di fuori delle migliori cento è Elisabetta Cocciaretto che in due settimane guadagna oltre 100 posizioni grazie ai successi di Asuncion e Colina aprendo la settimana come 168ª.

La nuova classifica WTA:

Ashleigh Barty (Aus) 7851 (–) Karolina Pliskova (Cze) 5940 (–) Naomi Osaka (Jpn) 5496 (–) Simona Halep (Rou) 5462 (–) Bianca Andreescu (Can) 5192 (–) Elina Svitolina (Ukr) 5075 (–) Petra Kvitova (Cze) 4776 (–) Belinda Bencic (Sui) 4685 (–) Kiki Bertens (Ned) 4245 (–) Serena Williams (Usa) 3935 (–)

