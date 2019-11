Nuova Classifica ATP – Nadal al top fresco di Coppa Davis: top 10 immutata, Berrettini miglior italiano

Nadal, fresco di vittoria in Coppa Davis, comanda il ranking davanti a Djokovic e Federer. Berrettini miglior azzurro: la nuova classifica ATP

Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La nuova classifica ATP vede ancora al top Rafa Nadal, fresco di vittoria della Coppa Davis con la sua Spagna, evento che fa calare il sipario sulla stagione tennistica. Il tennista iberico sarà numero 1 al mondo fino al termine dell’anno, con oltre 800 punti di distacco su Novak Djokovic. Roger Federer completa il podio precedendo Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev. Ottava posizione per Matteo Berrettini, davanti a Bautista Agut e Monfils: il 23enne romano si conferma miglior tennista italiano in classifica.

La nuova classifica ATP:

Rafael Nadal (Esp) 9985 (–) Novak Djokovic (Srb) 9145 (–) Roger Federer (Sui) 6590 (–) Dominic Thiem (Aut) 5825 (–) Daniil Medvedev (Rus) 5705 (–) Stefanos Tsitsipas (Gre) 5300 (–) Alexander Zverev (Ger) 3345 (–) Matteo Berrettini (Ita) 2870 (–) Roberto Bautista Agut (Esp) 2540 (–) Gael Monfils (Fra) 2530 (–)

Gli italiani nella top 100 della nuova classifica ATP:

Fabio Fognini 2290 (–) Lorenzo Sonego 990 (–) Marco Cecchinato 780 (–) Andreas Seppi 776 (–) Jannik Sinner 671 (–) Stefano Travaglia 637 (–) Salvatore Caruso 586 (–)

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE