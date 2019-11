Nuova Classifica ATP – Ranking congelato per le Finals: Nadal in vetta, Berrettini miglior azzurro

Ranking immobile in vista delle Finals. Nadal davanti a Djokovic e Federer, Berrettini numero uno d’Italia: la nuova classifica ATP

Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La nuova classifica ATP risulta ‘congelata’ viste le ATP Finals in corso di svolgimento a Londra. Rafa Nadal è dunque ancora in vetta (198 settimane complessive!), davanti a Novak Djokovic e Roger Federer. Alle spalle dei Fab-3 c’è un quartetto giovanissimo composto da Medvedev, Thiem, Tsitsipas e Zverev. Ottava posizione per Matteo Berrettini che è ormai sicuro di chiudere l’anno fra i migliori 10. Completano la top 10 Roberto Bautista Agut e Gael Monfils.

La nuova classifica ATP:

1) Rafael Nadal (Spa) 9585 punti

2) Novak Djokovic (Srb) 8945

3) Roger Federer (Svi) 6190;

4) Daniil Medvedev (Rus) 5705

5) Dominit Thiem (Aut) 5025)

6) Stefanos Tsitsipas (Gre) 4000

7) Alexander Zverev (Ger) 2945

8) Matteo Berrettini (Ita) 2670

9) Roberto Bautista Agut (Spa) 2540

10) Gael Monfils (Fra) 2530

