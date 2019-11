Nuoto, Trofeo Nico Sapio – Marco Orsi domina i 100 misti e stacca il pass europeo per Glasgow

Marco Orsi vince i 100 misti del Trofeo Nico Sapio e stacca il pass europeo per Glasgow: il nuotatore azzurro chiude davanti a Geni e Deplano

Marco Orsi prenota un biglietto per gli Europei di Glasgow. Il nuotatore azzurro ferma il cronometro su 52″16 vincendo i 100 misti al Trofeo Nico Sapio, successo che gli vale la partecipazione agli Europei in Scozia. Orsi, campione olimpico e vice campione mondiale, ha chiuso la gara davanti a Geni in (52″93) e Deplano (56″01).

