Neymar al Barcellona, ci ha provato anche Messi: spuntano presunte conversazioni Whatsapp

Secondo quanto riportato dalla stampa francese, Lionel Messi avrebbe provato a convincere Neymar a tornare al Barcellona la scorsa estate

Neymar al Barcellona è stata una delle telenovele più lunghe dello scorso mercato, una trattativa estenuante che non si è poi concretizzata, obbligando il brasiliano a rimanere al Paris Saint-Germain.

Secondo quanto riferito da France Football, sarebbe sceso in campo anche Lionel Messi per provare a convincere il brasiliano a tornare in Catalogna, scambiandosi con lui parecchi messaggi Whatsapp, soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions subita dal Barça ad opera del Liverpool. “Solo insieme possiamo vincere la Champions League, voglio che torni – avrebbe detto Messi a Neymar secondo quanto ricostruito dalla stampa francese – tra due anni me ne andrò e resterai solo, prenderai il mio posto“. Niente da fare però, con il brasiliano rimasto all’ombra della Tour Eiffel anche grazie all’opera di convincimento messa in atto da Marco Verratti e Kylian Mbappè, riusciti a trattenere al PSG il proprio illustre compagno.

