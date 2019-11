Next Gen ATP Finals – Sinner incassa la prima sconfitta: Humbert trionfa in 4 set

Primo ko per Sinner alle Next Gen ATP Finals: Humbert trionfa in 4 set

E’ arrivata a Milano la prima sconfitta di Jannik Sinner alle Next Gen ATP Finals. Il tennista azzurro, già qualificato per le semifinali del prestigioso torneo dedicato ai giovani talenti, dove sfiderà Kecmanovic, ha ceduto oggi, nell’ultima sfida a gironi contor Humbert. Il francese ha trionfato dopo 4 set, aggiudicandosi il match col punteggio di 4-3, 3-4, 4-2, 4-2 dopo un’ora e 47 minuti di gioco. L’azzurro rimane comunque primo in classifica, mentre nonostante la vittoria Humbert è costretto a fare le valigie.

