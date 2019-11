Next Gen ATP Finals 2019 – Jannik Sinner da impazzire: Ymer travolto in 3 set, l’azzurro è in semifinale!

Jannik Sinner ottiene la seconda vittoria delle sue Next Gen ATP Finals: il tennista italiano liquida Ymer in 3 set davanti al pubblico di Milano

Dopo il successo all’esordio su Frances Tiafoe, Jannik Sinner ottiene un altro importante successo nella seconda sfida delle Next Gen ATP Finals. Il giovane tennista italiano, attuale numero 95 del ranking mondiale maschile, liquida senza problemi lo svedese Mikael Ymer in appena 59 minuti di gioco. Sinner inizia con un netto bagel (0-4 in questo caso, ndr) ai danni dell’avversario, con il pubblico di Milano che si scalda e lo sostiene. I due parziali successivi si concludono 2-5 / 1-4. Contro Humbert Sinner, archiviato già l’accesso alla semifinale, si giocherà la possibilità di blindare il primo posto e chiudere il girone da imbattuto.

