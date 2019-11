Next Gen Atp Finals 2019 – Sorteggiati i gironi: gli avversari di Jannick Sinner

Sorteggiati i gironi delle Next Gen Atp Finals 2019: l’azzurro Jannik Sinner inserito nel Gruppo B

Sorteggiati quest’oggi, presso la Flagship Lavazza di Piazza San Fedele, i gironi delle prossime Next Gen Atp Finals 2019 che prenderanno il via martedì 5 novembre all’Allianz Cloud di Piazza Stuparich a Milano. Grande attesa per scoprire gli avversari del giovane talento italiano Jannik Sinner, sorteggiato nel Gruppo B con l’americano Frances Tiafoe (n.46), il francese Ugo Humbert (n.56), lo svedese Mikael Ymer (n.73). Il Gruppo A è invece composto dal norvegese Casper Ruud (n.63), il serbo Miomir Kecmanovic (n.55) e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.82).

