NCAA – Texas Tech supera Tennessee State University: decisivi i 19 punti di Davide Moretti

Davide Moretti brilla nel successo di Texas Tech contro Tennessee State University: il tennista italiano decisivo con 19 punti segnati

Prima vera prova di maturità per Texas Tech e Davide Moretti che contro Tennessee State University conquistano una vittoria sofferta e combattuta, ma che dà un bel segnale alla squadra e a coach Beard. Il punteggio finale della gara è di 72-57 a favore dei Red Raiders, che mettono a segno la quarta vittoria consecutiva in altrettante partite.

Texas Tech parte fortissimo con un parziale di 10-2, ma dopo il time out obbligato TSU, la squadra avversaria inizia ad ingranare, mentre i Red Raiders, complici molteplici errori al tiro, non riescono a mantenere la distanza. Dopo 20′ si va al riposo sul 27-22 in favore di Texas Tech, in un primo tempo molto equilibrato. Per Davide Moretti un primo periodo di grande presenza in campo con 19 minuti di gioco e 6 punti a referto.

Moretti prova a spezzare l’equilibrio ad inizio secondo tempo con una bomba, ma Tennesse State University non molla, anzi, si avvicina addirittura a -3. A caricarsi la squadra sulle spalle nel momento di maggiore difficoltà è proprio Davide però che con 8 punti di fila ricaccia indietro gli avversari e riporta a +8 i Red Raiders a metà tempo, 43-35. Questo break è letale per Tennesse State University e vincente per Texas Tech che da questo momento in poi amministra il vantaggio e conquista la vittoria con il punteggio di 72-57. Per Davide Moretti una prova da vero leader e da “man of the match” con 19 punti, 1 assist e 1 palla rubata in 35 minuti di gioco.

La prossima avversaria dei Red Raiders sarà Long Island domenica 24 alle 20 ora italiana.

