NCAA – Texas Tech sconfitta da Creighton: non basatno i 23 punti di Davide Moretti

Texas Tech caede a Creighton 83-76: non bastano ai Red Raiders i 23 punti dell’italiano Davide Moretti

Arriva la seconda sconfitta per Texas Tech che, nella seconda partita del Continental Tire Las Vegas, è costretta a capitolare contro Creighton per 83-76 dopo un tempo supplementare. Sconfitta maturata nonostante una grande prestazione di Davide Moretti con 23 punti a referto.

Un torneo molto sfortunato per i ragazzi di coach Beard che, orfani dell’infortunato Ramsey, incappano in due sconfitte consecutive. Sicuramente, ci sono anche cose positive da trarre da queste due partite, come il carattere dei Red Raiders che gli ha permesso di rientrare in partita in entrambi i match, anche se alla fine non è arrivata la vittoria.

Un inizio alla pari tra le due squadre con molteplici botte e risposte di canestri e una sostanziale parità per i primi 8’ di gioco, poi si accende Creighton, ma soprattutto si spegne Texas Tech. Gli avversari iniziano a prendere il largo segnando con costanza, mentre i Red Raiders stentano a rispondere e dopo 20’ vanno al riposo sul -14. A fine primo tempo il tabellone recita 46-32 in favore degli avversari.

Il ritorno in campo è degno di una grande squadra con un grande carattere, perché i ragazzi di coach Beard, nel giro di 10’ annullano il break avversario e impattano il match a quota 61, grazie ad un parziale firmato dai leader della squadra, con Davide Moretti protagonista con 10 punti segnati. È una nuova partita, che inizia a 7’ dalla fine. Creighton prova a riprende il largo più volte, ma Texas Tech riesce a riacciuffarla sempre, fino al canestro sulla sirena finale di Clarke che fissa il punteggio sul 74-74 e manda tutti all’overtime.

Al supplementare, probabilmente complice la stanchezza fisica e mentale dovuta alla rimonta del secondo tempo, i Red Raiders non hanno abbastanza per tenere testa all’ultimo parziale segnato da Creighton, che alla fine conquista la vittoria con il punteggio di 83-76. Per Davide Moretti, leader in termini di punti e personalità dei suoi, 23 punti, 1 assist e 1 palla rubata in 39 minuti di gioco.

