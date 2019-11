NCAA – Texas Tech continua a vincere: 12 punti per Davide Moretti nel successo contro Long Island University

Texas Tech continua a vincere: sconfitta 96-66 Long Island University. Davide Moretti incide con 12 punti segnati

Arriva la quinta vittoria, su altrettante partite, per Texas Tech che, dopo una gara non semplice e scontata riesce ad imporsi su Long Island University con il punteggio di 96-66. L’inizio è complicato per i ragazzi di coach Beard, con gli avversari che partono forte, ma a riportare i suoi in carreggiata ci pensa subito Davide Moretti con due triple consecutive che permettono ai Red Raiders di tornare a contatto. Il primo periodo è molto combattuto, con Texas Tech che prova a prendere il largo più volte, ma Long Island riesce sempre a rientrare a contatto e anche ad andare al riposo in vantaggio sul punteggio di 42-41.

A riportare in avanti TTU ad inizio secondo tempo è Davide Moretti che dà il via ad un gran momento dei suoi: i Red Raiders grazie ad una buona performance offensiva corale riescono a scavare il vantaggio, che finora non avevano mai avuto, e a dare lo strappo decisivo che li porterà nella seconda metà dell’ultimo periodo ad amministrare il vantaggio.

Alla fine, i ragazzi di coach Beard, seppur dopo un primo periodo di grande difficoltà, riescono a conquistare la vittoria. Una bella prova di forza e carattere, soprattutto in un secondo tempo in cui hanno trovato il vantaggio e si sono imposti sin dal primo minuto, che segna sicuramente un altro bel passo in avanti nel cammino di crescita di questo nuovo gruppo.

Per Davide Moretti 12 punti, 2 assist e 1 palla rubata in 28 minuti di gioco. Il prossimo impegno di Texas Tech sarà il “Continental Tire Las Vegas Invitational” a Las Vegas in cui incontreranno Iowa il 29 novembre alle 02:00 ora italiana.

