NCAA – Prima sconfitta per Texas Tech contro Iowa: Davide Moretti non incide

Prima sconfitta dopo 5 vittorie consecutive per Texas Tech: i Red Raiders sconfitti da Iowa. Solo 8 punti per Davide Moretti

Dopo cinque vittorie consecutive, arriva il primo stop stagionale per Texas Tech che nel primo match del “Continentale Tire Las Vegas Invitational” contro Iowa è costretta a cedere per 72-61 in favore degli avversari. Un match complicato, soprattutto dal punto di vista offensivo, in cui i Red Raiders hanno avuto tante difficoltà contro la zona avversaria e hanno trovato poca fortuna nel tiro da oltre l’arco.

I primi due punti del match sono firmati Davide Moretti dalla lunetta, ma il primo tempo non è sicuramente nel segno dei Red Raiders che soffrono tantissimo la zona e l’intensità difensiva di Iowa e collezionano 7 palle perse e 20’ minuti veramente difficili al tiro. Dopo il primo periodo, la squadre di coach Beard, va al riposo a -10, sul 36-26.

Nel secondo tempo Texas Tech riparte meglio e, guidata anche dalle triple di Davide, riesce a rimettersi in partita, accorciando fino a -3 a 4’ minuti dal termine della gara. Gli ultimi minuti di gioco sono molto combattuti, con i Red Raiders che riescono ad arrivare anche a distanza minima da Iowa, ma gli avversari nell’ultimo minuto prendono il break decisivo che gli permetterà di conquistare la vittoria finale. La partita finisce con il punteggio di 72-61 in favore di Iowa.

Per Davide Moretti 8 punti, 1 assist e 1 palla rubata in 36 minuti di gioco.

