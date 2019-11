NBA – Warriors, la lega cerca vendetta! Un giocatore della Pacific Division: “vogliamo farla pagare a Steph Curry e Draymond Green”

Golden State Warriors ‘feriti’ e nel mirino degli avversari: diversi giocatori pronti a vendicarsi di Steph Curry e Draymond Green

Raramente i vincenti risultato simpatici, specie verso gli avversari. Se poi riesci a dominare la lega per 5 anni consecutivi, inanellando record e vittorie, giocando 5 Finals su 5 e vincendone 3, allora di sicuro ti sarai fatto dei nemici. Lo sanno bene i Golden State Warriors, o almeno quello che ne è rimasto. Dopo gli addii di Kevin Durant e Andrè Iguodala il roster dei vice-campioni NBA è risultato abbastanza ridimensionato, complice anche l’infortunio che terrà fuori Klay Thompson tutta la stagione.

Gli Warriors hanno iniziato 2-6 un’annata che sarà avara di soddisfazioni, ma permetterà agli avversari di togliersi qualche sfidio. Bleacher Report ha raccolto alcuni pareri anonimi, in giro per la lega, dai quali è venuto fuori un certo desiderio di vendetta nei confronti di due degli uomini simbolo del dominio Warriors: Steph Curry e Draymond Green. Un giocatore, rimasto anonimo, della Pacific Division (quella degli Warriors, con Lakers, Clippers, Kings e Suns) ha dichiarato: “per anni abbiamo dovuto convivere coi loro successi. Ora che sono tornati alla realtà, quello che vuoi è distruggerli e vedere Steph con l’asciugamano sulla testa in panchina nel quarto quarto… Ma la squadra che vediamo ora non sono gli Warriors. Non vuoi punire Glenn Robinson III o D’Angelo Russell, lo vuoi fare con Steph e Draymond. Quando tornerà Green? (attualmente infortunato, ndr) E’ una lunga stagione. Anche se decidesse di saltare 20 partite, dovrà comunque giocarne 50. E perderanno 40 di queste 50“.

