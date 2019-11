NBA – Warriors, Draymond Green snobba i Lakers: “perdere contro di loro? Ci sono cose peggiori nella vita”

Draymond Green non fa drammi in merito al pessimo inizio di stagione dei Golden State Warriors: ‘D-Money’ sereno dopo il ko contro i Lakers

L’inizio di stagione dei Golden State Warriors è stato piuttosto drammatico: 2 vittorie e 10 sconfitte in 12 gare giocate la dicono lunga sulla forma della squadra, limitata fortemente da tanti infortuni. Draymond Green sembra averci fatto l’abitudine all’idea di non essere in una franchigia dominante come accaduto negli ultimi 5 anni. Dopo il netto ko contro i Los Angeles Lakers di LeBron James, Green ha dichiarato: “ci sono moltissime cose nella vita che sono difficili da affrontare. Perdere una partita di basket non fa parte di queste cose. Odio perdere, è frustrante che accada ogni sera. Ma non direi che sia molto difficile da affrontare. Ci sono cose ben peggiori nella vita”.

