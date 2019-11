NBA – La storia di Antetokounmpo diventa un film: Disney pronta a produrre ‘Greek Freak’

La storia di Giannis Antetokounmpo sta per diventare un film prodotto dalla Disney: il colosso cinematografico americano ha in cantiere il film ‘Greek Freak’

L’infanzia passata nelle strade di Atene come venditore ambulante insieme ai fratelli, al fine di raccattare qualche soldo, da immigrato, per far arrivare la famiglia alla fine del mese. L’adolescenza e la passione per il basket, il grande salto in NBA, l’MVP e la guida della Grecia ai Mondiali. La storia di Giannis Antetokounmpo è un copione fatto a posta per il cinema e Disney non si è lasciata sfuggire l’occasione. Il colosso americano dei film d’animazione produrrà, attraverso Disney+, il film ‘Greek Freak’ incentrato sulla vita del cestista dei Milwaukee Bucks. La regia sarà affidata ad Arash Amel già dietro la cinepresa in “A private war”, film del 2018 che ha incassato due candidature ai Golden Globes.

