NBA – Si studia una rivoluzione epocale: tornei in stile coppa, regular season più corta e incroci extra conference ai Playoff

L’NBA studia una vera e propria rivoluzione nel regolamento: possibile l’introduzione di alcuni tornei in stile coppa, una modifica per ridurre la regular season e la possibilità di incroci extra conference nei Playoff

L’NBA e il sindacato dei giocatori stanno studiando una rivoluzione a dir poco epocale che potrebbe entrare in vigore dalla stagione 2021-2022. ESPN ha anticipato alcuni dettagli succulenti su diverse modifiche da apportare al regolamento. Innanzitutto, si starebbe studiando la possibilità di introdurre un torneo a dicembre in stile coppa, al quale prenderebbero parte le 6 squadre in testa alle Division più le due migliori seconde. Per non sovraccaricare la stagione, già fitta di partite, la regular season potrebbe essere accorciata di almeno 3 gare. Potrebbe essere introdotto un torneo di ingresso ai Playoff che coinvolgerebbe le squadre classificate dalla 7ª alla 10ª posizione di Est ed Ovest, mentre potrebbe essere aggiunta la possibilità di introdurre incroci extra conference nei Playoff con le teste di serie basate sul record.

