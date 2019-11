NBA – Dinwiddie trascina i Brooklyn Nets alla vittoria: Boston Celtics ko

Splendida vittoria per i Brooklyn Nets contro i Boston Celtics: doppia doppia per Dinwiddie

Dopo la pausa per il giorno del ringraziamento, si torna in campo con i campioni dell’NBA. In attesa delle sfide di questa notte, si sono sfidati Brooklyn Nets e Boston Celtics. A trionfare sono stati i Nets, col punteggio di 112-107, trascinati da un ottimo Dinwiddie, a referto con 32 punti e 11 assist, ben supportato dai 16 punti di Prince. Ai Celtics non è bastato Tatum, a referto con 26 punti.

