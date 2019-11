NBA – Portland taglia l’infortunato Pau Gasol: il Barcellona prova il colpaccio

I Portland Trail Blazers hanno deciso di tagliare Pau Gasol dal proprio roster: alle prese con un infortunio al piede, lo spagnolo potrebbe decidere di accettare la corte del Barcellona

Alle prese con la riabilitazione dall’infortunio al piede che lo tiene fermo ormai da diverse settimane, Pau Gasol potrebbe aver concluso la sua esperienza in NBA. Il veterano spagnolo è stato infatti tagliato dai Portland Trail Blazers che, navigando in brutte acque a livello di classifica, hanno bisogno di giocatori pronti da utilizzare per invertire il trend.

Sullo spagnolo, secondo i media iberici, ci sarebbe stato un sondaggio del Barcellona che da diversi anni nutre il desiderio di ripotarlo in Catalogna, proprio da dove il mito dell’ex lungo dei Lakers ha avuto inizio prima del grande salto in NBA. Diversi rumor parlano di un possibile addio al basket che però, vista la volontà di giocare l’ultima Olimpiade con la Spagna, potrebbe coincidere proprio con il torneo di Tokyo 2020.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE