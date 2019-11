NBA – La tristezza di Pau Gasol: “il gioco ha perso la sua bellezza, oggi si pensa solo a velocità e dinamismo”

Pau Gasol esprime la sua insoddisfazione in merito ai nuovi cambiamenti dell’NBA moderna: troppa importanza a velocità e dinamismo hanno macchiato la ‘bellezza’ del gioco

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Marca, Pau Gasol si è espresso sui cambiamenti del gioco nell’NBA moderna. Il lungo spagnolo ha spiegato di non apprezzare deterinate aspetti legati alla velocità e al dinamismo che hanno rovinato la ‘bellezza’ del basket: “per me, il grande cambiamento è nel gioco stesso. Ci sono tiri molto veloci, possessi molto brevi, pochi passaggi in ogni attacco. Ci sono molti tiri frettolosi. Quando ero più giovane, alcuni dei tiri che oggi si tentano normalmente avrebbero visto l’allenatore mandarti in panchina come punizione. Ora invece i giocatori sono incoraggiati a tirare nei primi otto secondi di possesso. Si è persa la bellezza del gioco, la purezza che aveva, il fatto di muovere la palla da un lato all’altro, la palla dentro-fuori… Ora ci sono momenti in cui ci sono squadre che giocano con cinque esterni. L’altro giorno Hezonja ha giocato da centro. Nel tempo che mi resta da giocatore vorrei dimostrare che si può ancora vincere giocando con due big man. Questa NBA si basa sul dinamismo e la velocità. Così stanno evolvendo la società e il mondo in generale. Tutto è così, tutto è più dinamico, più veloce”.

