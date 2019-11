NBA – Un nuovo caso di doping: pesante squalifica per un giocatore degli Atlanta Hawks

Pesante squalifica per John Collins: l’ala degli Atlanta Haws squalificato per Doping

Brutte notizie per gli Atlanta Hawks: il team perde un giocatore per doping. Si tratta di John Collins: l’ala è risultata positiva al peptide 2, un ormone della crescita e per lui è arrivata una pesantissima squalifica, di ben 25 partite.

”Prima di tutto voglio scusarmi con i miei compagni e con l’organizzazione, i tifosi e tutta la comunità cittadina. Capisco benissimo il tipo di impatto che questa faccenda avrà sui nostri obiettivi stagionali e sono incredibilmente frustrato e deluso per aver messo tutti in questa posizione. Sono sempre stato molto attento all’assunzione di qualsiasi sostanza ma in questo caso ho preso un integratore che, a mia totale insaputa, è stato contaminato con una sostanza illegale. Ho intenzione di appellarmi e -con il supporto dell’associazione giocatori- ottenere un arbitrato per poter rientrare in campo il più presto possibile e contribuire alla nostra stagione”, ha dichiarato Collins ad ESPN.

