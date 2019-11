NBA – Luka Doncic da record: è sua la seconda tripla doppia da 40 punti più ‘giovane’ della storia!

Luka Doncic firma un prezioso record contro gli Spurs: il playamaker dei Mavericks mette a segno la seconda tripla doppia da 40 punti più giovane della storia

Luka Doncic è un predestinato, chi lo ha ammirato in Europa ne aveva già il sentore, chi lo ha visto vincere il ROY all’esordio in NBA ne ha avuto la conferma. Le sue prestazioni e il suo talento garantiscono per un roseo futuro. Contro i San Antonio Spurs è arrivata l’ennesima conferma: 42 punti, 11 rimbalzi e 12 assist per una tripla doppia da record. Doncic è infatti diventato il secondo giocatore più giovane della storia NBA a realizzare una tripla doppia da almeno 40 punti. Prima di lui solo LeBron James che il 9 aprile 2005 mise a referto 40 punti, 10 rimbalzi e 10 assist in Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks.

