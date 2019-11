NBA – Lou Williams e quella scommessa alcolica davanti ad Iverson: “ho bevuto 6 birre e vinto 15.000 dollari”

Lou Williams ha svelato una curiosa scommessa vinta da giovane davanti ad Allen Iverson: il cestista dei Clippers riuscì a bere un’intera cassa di birre vincendo 15.000 dollari

‘All The Smoke Podcast’, programma condotto da Matt Barnes e Stephen Jackson, ha riportato alla luce una simpatica storia riguardante Lou Williams, presente come ospite. Il tiratore dei Clippers, all’età di 19 anni, venne sfidato dai compagni di squadra (allora era in forza ai Sixers) a bere un’intera confezione da 6 birre. Il giovane Lou non poteva tirarsi indietro davanti a giocatori come Webbe e soprattutto Allen Iverson, leader della franchigia. Dunque, ricorda Matt Barnes: “ci siamo quasi preoccupati: ‘dannazione, come riportiamo Lou?‘. Non stava benissimo, Io e C-Webb eravamo proprio di fronte a lui: non riuscivamo a trattenere le risate, ma come ho detto eravamo preoccupati. Alla fine si è comportato bene, ma è stato male per parecchie ore”.

Lou Williams ha poi aggiunto nuovi particolari sulla vicenda: “mi ricordo benissimo di quella scommessa: non potevo tirarmi indietro. In squadra c’erano giocatori come Webber e Iverson, non volevo fare una brutta figura. E comunque alla fine ho vinto 15 mila dollari”.

