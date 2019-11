NBA – LeBron James scrive un’altra pagina di storia: è il primo a firmare una tripla doppia contro ogni franchigia NBA

LeBron James scrive un’altra pagina di storia dell’NBA: grazie ai 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist siglati contro i Thunder il ‘Re’ ha almeno una tripla doppia contro ogni franchigia della lega

LeBron James continua a scrivere la storia del basket NBA. Il numero 23 dei Los Angeles Lakers ha guidato la franchigia alla 12ª vittoria nelle prime 14 gare della stagione, mettendo insieme 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist contro gli Oklahoma City Thunder. Grazie alla tripla doppia messa a segno nella notte, LeBron James è diventato il primo giocatore della storia a firmare almeno una tripla doppia contro tutte e 30 le franchigie della lega. Il ‘Re’ ha preceduto Russell Westbrook che, per un assist in meno, non c’è riuscito proprio nella sfida contro i Thunder (sua ex squadra, ndr). LeBron James nel 2004 era andato vicino alla tripla doppia contro gli allora Seattle Supersonics, fermandosi però ad un assist e un rimbalzo in meno.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE