NBA – Nuovo record per LeBron James: tocca quota 12.000 tiri realizzati in carriera, è il 5° della storia

LeBron James tocca quota 12.000 tiri realizzati in carriera nella partita contro i San Antonio Spurs: il ‘Re’ è il quinto della storia dietro a delle vere e proprie leggende NBA

Non è di certo una novità, ma LeBron James continua a riscrivere la storia del basket NBA. Il numero 23 dei Los Angeles Lakers, nella sfida vinta contro i San Antonio Spurs, ha realizzato il suo tiro numero 12.000 in carriera! LeBron James si trova attualmente al quinto posto nella classifica all-time per tiri realizzati in carriera dietro a: Michael Jordan (12.192), Wilt Chamberlain (12.681), Karl Malone (13.528) e Kareem Abdul-Jabbar (15.837).

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE