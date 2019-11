NBA – Lakers, apprensione per Anthony Davis: “gioco sopra un dolore alla spalla, mi fa male ad ogni azione”

Problemi alla spalla per Anthony Davis: il lungo dei Lakers rivela di giocare sopra il dolore

Nonostante i 27 punti, 8 rimbalzi e 3 assist messi a segno nella sconfitta contro i Toronto Raptors, Anthony Davis non è riuscito a giocare al meglio delle sue possibilità. Il lungo dei Los Angeles Lakers ha spiegato nel post partita di giocare da diverso tempo con un problema alla spalla che cura al termine delle gare: “non c’è una singola azione in cui non ho fastidio. Voglio comunque giocare, non voglio che influisca su di me. Ci gioco sopra e poi me ne prendo cura dopo la partita”.

