NBA – Kevin Durant sceglie il quintetto migliore della lega: non c’è Stephen Curry!

Kevin Durant ha scelto il miglior quintetto attuale presente nella lega NBA: KD ha lasciato fuori tutti gli ex compagni dei Golden State Warriors, compreso Steph Curry

In attesa di poter ritornare in campo una volta smaltito il brutto infortunio al tendine d’Achille subito nelle scorse Finals NBA, Kevin Durant continua a far notizia grazie alle sue dichiarazioni. Sappiamo che KD non ha paura di dire ciò che pensa e quando si esprime in merito ad un argomento spesso i suoi giudizi sogno taglienti.

Ai microfoni di First Take è stato chiesto al neo cestista dei Brooklyn Nets di comporre un quintetto con i 5 migliori giocatori presenti attualmente in lega e Kevin Durant non si è tirato indietro scegliendo: Kyrie Irving, LeBron James, James Harden, Joel Embiid e Damian Lillard. KD ha tenuto fuori ogni ex compagno dei Golden State Warriors, compreso Stephen Curry, uno dei migliori playmaker della storia NBA. Preferenze personali o c’è dell’altro?

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE