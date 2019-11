NBA – Josè Calderon si ritira: pronto un ruolo di consulente nella NBPA

Josè Manuel Calderon si ritira dal basket giocato: per il playmaker spagnolo è pronto un ruolo di consulente nella NBPA

All’età di 38 anni, con quasi 900 partite giocate alle spalle in 14 stagioni nelle quali ha raccolto 8.9 punti, 5.8 assist e 2.4 rimbalzi di media a partita, Josè Manuel Calderon ha deciso di ritirarsi dal basket. Il playmaker spagnolo è pronto per un ruolo di consulente nella NBPA, verso il quale sembra approcciarsi con ottimi propositi. Queste le parole rilasciate al Washington Post: “questa è l’Associazione Giocatori. È piuttosto ridicolo che venga gestita in buona parte da un gruppo di avvocati e da persone titolari di master. Io sono in contatto costante con i giocatori, ma è bello avere una presenza fisica lì. Così facendo, non chiamerò un giocatore nel bel mezzo del riposino il giorno della partita e non parlerò con qualcuno che è lontano dal gioco. La loro prospettiva forse è un po’ datata”.

