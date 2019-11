NBA – Notte amara per Joel Embiid: 0 punti nella partita contro i Raptors, è la prima volta in carriera

Per la prima volta in carriera Joel Embiid chiude una partita realizzando zero punti: la stella dei Sixers tenuto a bada da un fantastico Marc Gasol

Notte davvero complicata per Joel Embiid. I suoi Sixers sono stati sconfitti sul campo dei Toronto Raptors per 101-96 anche a causa della sua pessima prestazione. Il gigante camerunese ha realizzato per la prima volta in carriera 0 punti! Embiid è stato limitato fortemente dalla dura marcatura di Marc Gasol che non gli ha concesso nemmeno una realizzazione su 11 tentativi. Al termine della gara uno sconsolato Embiid ha dichiarato: “non pensavo che sarei mai stato qui a parlare di zero punti in una partita della NBA, ma è quello che è“.

