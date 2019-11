NBA – Infortunio Zach Collins, l’ala dei Blazers si opera alla spalla: i tempi di recupero

Infortunio alla spalla per Zach Collins che finisce sotto i ferri: l’ala dei Blazers dovrà stare fuori per almeno 4 mesi

Brutte notizie per i Portland Trail Blazers: Zach Collins dovrà stare fermo per almeno 4 mesi. Il giovane cestista americano si è operato alla spalla sinistra e verrà rivalutato solo durante l’All Star Weekend, periodo nel quale lo staff medico dei Blazers deciderà se farlo tornare in campo o meno. Probabilmente Zach Collins ritornerà sul parquet nel mese di marzo. Complici gli infortuni di Nurkic e Gasol adesso Portland si ritrova alquanto leggera sotto canestro.

