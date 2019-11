NBA – Infortunio Steph Curry, operata la stella dei Golden State Warriors: i tempi di recupero

Steph Curry operato alla mano: lunghi tempi di reupero per il leader dei Golden State Warriors

I Golden State Warriors perdono una pedina fondamentale: l’infortunio di Steph Curry fa tremare tutti i tifosi dei vicecampioni in carica di NBA. La stella degli Warriors è stata operata oggi alla mano sinistra a causa della frattura al secondo metacarpo procuratosi nel match di pochi giorni fa contro i Phoenix Suns. Tempi di recupero lunghi per il leader di Golden State: Curry starà lontano dal parquet da gioco per tre mesi.

