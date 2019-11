NBA – Infortunio Nikola Vucevic, problema alla caviglia per il centro dei Magic: i tempi di recupero

Infortunio alla caviglia per Nikola Vucevic durante la sfida contro i Toronto Raptors: distorsione per il centro dei Magic che dovrà stare fuori almeno 4 settimane

Brutta tegola in casa Orlando Magic. La franchigia della Florida dovrà fare a meno di Nikola Vucevic per diverse partite. Il centro serbo si è procurato una distorsione alla caviglia durante la sfida contro i Toronto Raptors, provando a contestare un rimbalzo e mettendo male il piede sul parquet, finendo per uscire sorretto da alcuni membri dello staff medico. Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic Nikola Vucevic dovrebbe restare fuori per almeno 4 settimane.

