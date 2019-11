NBA – Infortunio alla mano per Gordon Hayward: i tempi di recupero

Infortunio alla mano per Gordon Hayward: il lungo dei Boston Celtics potrebbe doversi operare e rischia un lungo stop

Brutte notizie per i Boston Celtics. Nel corso della sfida contro i San Antonio Spurs, Gordon Hayward si è procurato un brutto infortunio alla mano. Il lungo ex Jazz ha rimediato la frattura del quarto osso metacarpale della mano sinistra. Hayward dovrà consultare uno specialista a New York per determinare l’eventualità di un’operazione. Se dovesse finire sotto i ferri Hayward potrebbe stare fuori anche un mese.

