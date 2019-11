NBA, bruttissimo infortunio per Kemba Walker: tremenda botta alla testa durante Denver-Boston [VIDEO]

Il giocatore dei Celtics si schianta contro un compagno di squadra, riportando un infortunio alla testa che ha richiesto il trasporto in ospedale

Attimi di paura per Kemba Walker che, durante il match tra Denver e Boston, è stato trasportato via in barella dopo un tremendo scontro di gioco con un compagno di squadra. Il miglior realizzatore stagionale dei Celtics è finito sul parquet dopo aver letteralmente ‘incornato’ Semi Ojeleye, crollando al suolo con un dolore lancinante alla testa.

Immediato l’intervento dei sanitari, che hanno immobilizzato Walker per poi issarlo sulla barella, prima di trasportarlo in ospedale per i primi esami strumentali. La diagnosi però ha tranquillizzato squadra e tifosi, nessun danno grave ma solo sintomi da commozione cerebrale.

#NBA

Tras impactar con Ojeleye, Kemba Walker debió ser retirado en camilla.

Esperemos que no sea nada grave 🙏🏼 #kembawalker #Ojeleye pic.twitter.com/AeEjUfiQLx — El FutGolín (@ElFutboln3) November 23, 2019

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE