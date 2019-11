NBA – Infortunio De’Aron Fox, problemi alla caviglia per la stella dei Sacramento Kings: i tempi di recupero

Infortunio alla caviglia per De’Aron Fox: il playmaker dei Sacramento Kings ha riportato una distorsione in allenamento

Brutte notizie per i Sacramento Kings. La franchigia della California dovrà fare a meno della sua stella più luminosa, De’Aron Fox, per diverse partite. Il giovane playmaker ha riportato una distorsione di terzo livello ad una caviglia nel corso di un allenamento, sottoponendosi nelle ore successive ad una risonanza magnetica che ha confermato l’entità del problema. De’Aron Fox ha già iniziato il suo percorso riabilitazione e dovrà stare fermo ai box per almeno un mese.

