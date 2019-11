NBA – Super Doncic e Dallas va, Rockets stesi a domicilio 123-137: non basta Harden a Houston

Lo sloveno segna 41 punti e trascina i Mavericks alla vittoria, niente da fare per i Rockets che si arrendono davanti al proprio pubblico

Chi si aspettava spettacolo ed emozioni tra Houston Rockets e Dallas Mavericks, è stato abbondantemente soddisfatto. Un match bello e coinvolgente quello andato in scena al Toyota Center, violato dagli ospiti grazie ad un super Luka Doncic.

Lo sloveno mette a referto ben 41 punti, arricchendo la propria partita con 6 rimbalzi e 10 assist, che lo rendono senza dubbio l’MVP della partita. Una prestazione davvero super, che permette a Dallas di centrare la quinta vittoria consecutiva, portandosi al terzo posto della Western Conference. Ai Rockets non basta il solito James Harden, capace di segnare 29 punti senza però evitare il ko alla propria squadra. Un match mai in discussione, con i Mavericks padroni del campo dall’inizio alla fine, tranne che nel terzo quarto, unico spiraglio di luce per Houston.

