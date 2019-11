NBA – Gallinari show contro i Magic: perde una scarpa, la recupera e la usa per battere Vucevic a rimbalzo! [VIDEO]

Danilo Gallinari firma la ‘giocata’ della notte contro i Magic: il lungo italiano perde una scarpa, la recupera, difende e la usa a rimbalzo contro Vucevic

In molti lo danno come sicuro partente, vista la volontà di OKC di optare per un estremo rebuilding dopo gli addii di Paul George e Russell Westbrook, ma Danilo Gallinari quando scende in campo dà sempre il 110%. Anche senza scarpe! Episodio divertente accaduto durante la sfida della notte contro i Magic nella quale Gallinari ha perso una scarpa durante un’azione. A causa della velocità del gioco, l’ex Clippers non è riuscito a rimettersela al piede ed ha difeso per tutta l’azione con la scarpa in mano, arrivando addirittura a strappare un rimbalzo a Vucevic proprio aiutandosi con la scarpa.

