NBA – Il consiglio di Derrick Rose a Zion Williamson: “il peso è l’aspetto più importante. Deve imparare a conoscere se stesso”

Derrick Rose dà un prezioso consiglio a Zion Williamson: il playmaker dei Pistons spiega al giovane rookie dei Pelicans di imparare a conoscere se stesso e la lega

Nella lega è ancora tanta l’attesa per il debutto di Zion Williamson. Il rookie dei Pelicans, dopo la stagione strepitosa con i Blue Devils, ha deciso di fare il salto in NBA divenendo la prima scelta al Draft 2019 fra le mani dei New Orleans Pelicans. Il suo debutto è stato rimandato a causa di un infortunio in preseason, ma l’hype non è diminuito. Chi di aspettative, talento e purtroppo anche infortuni, se ne intende è Derrick Rose che ai microfoni di NBC Sports Chicago si è sentito in dovere di dare un importante consiglio a Zion Williamson spiegandogli di imparare a gestire al meglio il suo corpo: “il peso è il primo aspetto […] Deve imparare a conoscere il suo corpo, la lega, le sue abilità. Zion è sulla sua strada. Per quanto pesa ed è esplosivo e per come gioca. È un atleta che credo nessuno abbia mai visto prima”.

