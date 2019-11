NBA – D’Antoni e il paragone fra Harden e Doncic: “talenti straordinari con un fattore X innato. Mi ricordano Steve Nash”

Mike D’Antoni esalta le qualità di James Harden e Luka Doncic, avversari nella sfida fra Rockets e Mavericks: entrambi hanno un fattore X innato

Houston Rockets vs Dallas Mavericks è stata anche la gara che ha messo di fronte James Harden e Luka Doncic, due talenti straordinari del panorama NBA. Mike D’Antoni, coach dei Rockets, ha esaltato le qualità dei due protagonisti paragonandoli per talento innato al grande Steve Nash: “James e Doncic sono giocatori simili: entrambi giocano alla loro velocità, qualsiasi cosa accada. Luka ti obbliga ai suoi ritmi di gioco e poi colpisce con una giocata delle sue: è davvero forte. Come ho detto lui e Harden giocano nella stessa maniera: mi ricordano Steve Nash. É difficile da spiegare: non si può dare una spiegazione di qualcosa di speciale. Semplicemente è un talento. Non si può allenare, è una dote naturale. Alcuni giocatori hanno questo fattore X e altri no. Luka e James sicuramente possiedono questo talento che li rende giocatori speciali“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE