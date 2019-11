NBA – Clippers, Doc Rivers fa luce sull’infortunio di Kawhi Leonard: ecco le sue condizioni

Doc Rivers chiarisce la situazione di Kawhi Leonard, assente contro gli Hawks per un problema al ginocchio: l’allenatore dei Clippers rassicura i fan

I tifosi dei Los Angeles Clippers non vedevano l’ora di ammirare la coppia Kawhi Leonard-Paul George dominare i parquet di tutta l’America, ma per una serie di sfortunate coincidenze i due non sembrano riuscire a ‘ritrovarsi’ sul parquet. Paul George è tornato in campo da poco, a causa di una lunga riabilitazione post operazione alla spalla; Kawhi Leonard si è invece fermato per un fastidio al ginocchio. Infortunio che ha preoccupato i tifosi dei Clippers, rassicurati da Doc Rivers in conferenza stampa. L’allenatore losangelino ha spiegato che la situazione di Leonard è da valutare ‘giorno per giorno’ e non desterebbe preoccupazioni nello staff medico.

