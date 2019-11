NBA – Celtics, infortunio Gordon Hayward: operazione alla mano riuscita, ecco i tempi di recupero

Gordon Hayward si è operato alla mano nella giornata di ieri: il lungo dei Boston Celtics tornerà fra circa 6 settimane

Dopo essersi consultato con uno specialista, Gordon Hayward ha deciso di operarsi per risolvere la frattura alla mano sinistra rimediata nella sfida contro i San Antonio Spurs. L’intervento al quarto osso metacarpale è riuscito perfettamente ma terrà fuori Hayward per 6 settimane. Il lungo dei Boston Celtics salterà circa 19 partite e il suo rientro è previsto per il 25 dicembre contro i Toronto Raptors. Coach Brad Stevens ha dichiarato: “dovremo trovare la formula migliore per la squadra in sua assenza, sperando che torni tra sei settimane“.

