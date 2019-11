NBA – La confessione di Carmelo Anthony: “se sono tornato è grazie a mia moglie, mi ha sempre detto di non mollare”

Carmelo Anthony firma 25 punti nel successo dei Blazers sui Bulls: nel post gara, il numero 00 dedica uno splendido messaggio alla moglie La La

Carmelo Anthony è ufficialmente tornato. Il numero 00 ha guidato i Portland Trail Blazers alla vittoria sui Chicago Bulls realizzando 25 punti, 8 rimbalzi e 2 assist. Medie niente male per un giocatore assente dai parquet NBA da circa un anno, al quale la vittoria mancava da 376 giorni. Nel post gara Carmelo Anhony ha voluto dedicare un dolce messaggio alla moglie La La, indicandola come la ragione principale del suo ritorno: “se oggi sono qui è merito suo: non mi ha mai abbandonato, mi ha sempre sostenuto e motivato. Sia emotivamente che mentalmente mi ha sempre spinto ad andare avanti, mi diceva sempre di lavorare e di non pensare mai di mollare tutto”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE