NBA – Blazers, Carmelo Anthony è già carico: “pronto a tornare con la giusta mentalità. Il passato non conta più”

Dopo oltre un anno di inattività, nel quale sembrava un vero e proprio reietto finito ai margini della lega, Carmelo Anthony ha trovato l’accordo con i Portland Trail Blazers per ritornare finalmente in NBA. Attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube il giocatore si è detto pronto ad approcciarsi al meglio alla nuova avventura, senza farsi influenzare dal passato: “è successo tutto in 48 ore. L’ultimo anno e mezzo l’ho vissuto come se fossi stato sulle montagne russe. Mercoledì scorso ho ricevuto la chiamata da Portland e il giorno dopo è stato tutto confermato, ho detto a loro di essere pronto a questa nuova sfida. Ho chiesto solo 3-4 giorni per tornare in NBA con la giusta mentalità.

Ho sempre tenuto d’occhio Portland. Altre volte non ha funzionato con loro, ma ora sembra un’opportunità perfetta. Guardo solo quella squadra e mi dico: ‘questo è ciò che posso portare, è qui che posso aiutare con il mio gioco’. Tutto questo può funzionare solo se tutte le parti la vedono allo stesso modo.

Quello che è successo in passato è una cosa su cui ormai è inutile soffermarsi. Ho imparato da ogni esperienza avuta. Sono successe diverse cose in momenti delicati della mia vita. Ora il mio approccio è totalmente diverso”.

