Napoli, ‘devi toccare il suolo prima di volare’: Lozano rompe il silenzio stampa, il post social è carico di significato [FOTO]

Clima abbastanza rovente in casa Napoli. Dopo l’ammutinamento dei giorni scorsi, la crisi di risultati e diversi fatti di cronaca che hanno coinvolto le mogli di alcuni calciatori, la situazione è alquanto delicata. I calciatori sono in silenzio stampa e complice la sosta per le nazionali hanno approfittato per cambiare un po’ aria.

Sui social poco spazio ad ironia, ma c’è chi pubblica un messaggio carico di significato. Hirving Lozano ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha lanciato un messaggio a se stesso e ai tifosi partenopei: “per lasciare un segno devi toccare il suolo prima di volare. La tua vita fa parte di una catena di coincidenze a cui è stata data l’opportunità di cambiare il mondo. Quindi, nel caso in cui te ne fossi dimenticato, ricorda che il successo non arriva da un solo allenamento. Il successo sono le mani che ti tolgono le scarpe e ti chiedono se sei felice. Il successo non è una manciata di estranei che applaudono, ma rendere orgogliose le persone che ti vogliono bene. È quando ciò che hai da dire è più prezioso del silenzio e quando in silenzio riesci a capire che ci sono cose che semplicemente non c’è bisogno di dire. Dato che ci sei, fai un favore a te stesso e non essere una di quelle persone che sfiorano gli altri e si sforzano di farlo sembrare amore. Questo è barare. L’amore sono gli occhi capaci di guardare oltre la pelle. L’amore non è un anello sull’anulare. L’amore non è qui e ora, è ovunque e sempre. Non accontentarti di niente o di nessuno. Il coraggio non è solo di ingoiare e sorridere, ma anche di colpire un colpo sul tavolo e cambiare tutto. Il coraggio è quando qualcosa tocca il tuo cuore. Quando hai paura e ancora vai avanti. Un coraggioso non è chi non ha mai paura, quello è un bugiardo. Perditi di tanto in tanto e smetti di cercare cose dove non ci sono. I sogni non sono solo aspettative dalle scarpe pulite, sono ciò che ti fa sentire con la terra sotto i piedi e ti tiene pronto per le cose che non pensavi di ottenere. Quindi guarda la vita in faccia e dille che se lei è stronza, tu lo sei di più“.

