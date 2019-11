Napoli prigioniero delle sue paure, il Salisburgo strappa un pari al San Paolo: Lozano salva Ancelotti

Continua il momento nero degli azzurri che non riescono a stendere il Salisburgo, dovendo rimandare la qualificazione agli ottavi

Il Napoli non riesce a tirarsi fuori dal momento nerissimo in cui si è cacciato, pareggiando in casa contro il non irresistibile Salisburgo al termine di una partita non proprio esaltante.

Prestazione da rivedere quella degli uomini di Ancelotti, che vanno in svantaggio in seguito al rigore di Haaland, prima di raggiungere il pari con un preciso destro di Lozano, che non lascia scampo al portiere avversario. Dopo il 2-2 con l’Atalanta e la sconfitta dell’Olimpico con la Roma, ci si aspettava una pronta risposta di Mertens e compagni, che purtroppo non è arrivata. Gioco lento e macchinoso, lontano da quello mostrato ad inizio stagione dagli azzurri, apparsi involuti e impacciati al cospetto della difesa austriaca. Come se non bastasse, anche la difesa al momento continua a fare acqua, con Koulibaly che non riesce a tornare sui livelli di un tempo. Il fallo da rigore commesso su Minamino nel primo tempo è la fotografia del momento del senegalese, tutt’altro giocatore rispetto a quello ammirato nella scorsa stagione. Brutto ma anche sfortunato il Napoli, che nella ripresa colpisce in palo con Insigne. Ma sarebbe stato forse un premio troppo prezioso per gli azzurri, che per la prestazione fornita sicuramente non avrebbero meritato i tre punti.

La situazione nel girone resta comunque positiva, al momento la squadra di Ancelotti ha otto punti, uno in meno del Liverpool e quattro in più del Salisburgo. Basterà dunque battere nell’ultima giornata il Genk al San Paolo per qualificarsi, oppure andare a vincere ad Anfield nel prossimo turno, conquistando così un successo che potrebbe davvero dare una svolta all’intera stagione.

