Napoli – I giocatori liberi di tornare a casa: sospeso il ritiro di Castel Volturno

Ritiro sospeso: i giocatori del Napoli liberi di lasciare Castel Volturno

E’ terminata, per il momento, la ‘punizione’ dei giocatori del Napoli. Dopo il rifiuto di ieri da parte dei celesti di prolungare il ritiro imposto dalla società, oggi i giocatori sono stati lasciati liberi di abbandonare Castel Volturno dopo il pranzo post allenamento. Non è ancora del tutto chiaro se il ritiro sia stato annullato definitivamente, ma è certo che per il momento è sospeso.

